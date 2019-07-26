أعلن المجلس العالمي للملاكمة أن هوغو سانتيلان توفي متأثرا بجروح في الرأس بعد مباراة في الوزن الخفيف ضد الأوروغواني إدواردو أبريو يوم السبت في سان نيكولاس، وهي مدينة تبعد 240 كم إلى الشمال من بوينس آيرس.

سقط سانتيلان عندما كانت النتيجة على وشك الإعلان وخضع لعملية جراحية بعد المباراة ولكن لم يستعد وعيه مطلقا.

بدأ سانتيلان الملاكمة عام 2015 وحقق 19 فوزا و6 هزائم وتعادلين.

توفي الملاكم الروسي مكسيم داداشيف يوم الثلاثاء، بعد أربعة أيام من تعرضه لإصابة في الدماغ في مباراة في الوزن الخفيف مع سوبريل ماتياس في ولاية ماريلاند، وكان عمره 28 عاما.