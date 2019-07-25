وخلال مؤتمر صحفي، أنهى كلوب الجدل بشأن احتمال عودة البرازيلي فيليب كوتينيو لصفوف ليفربول، بعد أن كثرت الأنباء بشأن موضوع انتقاله من برشلونة مؤخرا.

وقال كلوب: "أنا أحب فيل (كوتينيو) وأعتقد أنه لاعب رائع، لكن انتقاله سيكلف أموالا طائلة جدا، جدا، جدا، وهذه السنة نحن لا نخطط للإنفاق"، حسب ما أشار موقع "سكاي سبورت".

وفند بذلك التصريح كل الأخبار التي ربطت كوتينيو بعودة لناديه السابق ليفربول، كما كشفت عن خطط "الريدز" في سوق الانتقالات، التي تتمثل بعدم التعاقد مع نجوم الصف الأول.

ولم يتعاقد ليفربول حتى الآن سوى مع المدافع الهولندي الشاب سيب فان دين بيرغ، الذي كلف خزينة النادي أقل من مليوني يورو.

ونفى كلوب كذلك فكرة التعاقد مع الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، لأنه سيكون بمثابة انتقال "ضخم" لا يقدر عليه الفريق، حسب وصف المدرب الألماني.

وقال كلوب: "بيل هو لاعب لريال مدريد، وإذا ما غادر، فستكون الصفقة مرتفعة جدا، وسيكون راتبه مرتفع جدا".

وأكد المدرب، الذي قاد ليفربول لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، أنه لا يعتمد على فكرة "حشد النجوم" في الفريق، وأنه يفضل العمل بهدوء مع لاعبين يصنعون فريقا صلبا.

وقال كلوب: "عليك بخلق فريق، وليس فقط مجموعة من أفضل اللاعبين الفرديين، عليك بصنع فريق يعمل معا".