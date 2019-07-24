وحافظ الأهلي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن ملاحقه الزمالك، بعد انتصاره الأربعاء على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليصل للنقطة رقم 77، بينما وصل الزمالك للنقطة 72، ليحقق اللقب رقم 41 بتاريخه.

ولم يستفد الزمالك من انتصاره على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، في نفس التوقيت، حيث أصبح لقب الدوري بعيدا عن متناوله.

وسجل للأهلي المدافع التونسي علي معلول في الدقيقة 26، قبل أن يضيف الجناح حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 63 و71، قبل أن يقلص المقاولون النتيجة في الدقيقة الأخيرة.

وحسم الأهلي الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية، بعد أن استمر 12 شهرا، حيث انطلق في أغسطس 2018، وسينتهي الأحد المقبل.

وسيواجه الأهلي غريمه الزمالك في الجولة الأخيرة الأحد، في لقاء "تحصيل حاصل"، لن يؤثر على جدول الترتيب.