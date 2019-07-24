ونشر ريال مدريد بيانا جاء فيه "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الايام المقبلة"، دون أن يحدد مدة غياب أسينسيو، غير أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها ما بين 6 إلى 8 أشهر.

وكان أسينسيو، 23 عاما، أصيب الثلاثاء امام أرسنال الإنجليزي، وصيف مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المنصرم، بعد دقائق معدودة على تسجيله هدف التعادل لريال في المباراة التي فاز بها فريقه بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

إصابة صادمة

وأصيب أسينسيو في الدقيقة 65 بعدما دخل بديلا، وتم اخراجه من الملعب على الحمالة.

وخلطت إصابة اللاعب الدولي الإسباني أوراق نادي العاصمة الذي حل ثالثا في الدوري الموسم المنصرم، إذ من الممكن أن يعدل عن قراره بيع داني سيباليس إلى أرسنال والإبقاء عليه، مع رغبته بالتخلي عن خدمات جناحه الويلزي غاريث بيل.