وبحسب "فيفا" فإن قضاة اللجنة الأخلاقية فرضوا حظرا على موسى بيليتي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمدة 10 سنوات، كما فرضوا عليه غرامة بقيمة نصف مليون فرنك سويسري (507.200 دولار)، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

في عام 2015، منع الاتحاد الدولي لكرة القدم بيليتي من الترشح لتولي مقعد رئيس فيفا، بعدما أيدت محكمة التحكيم الرياضية قرارا بأنه لم يجتز تحقيقا في نزاهته.

وأعلن قرار حظر رجل الأعمال الليبيري بعد أيام من تصريح له قال فيه إنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على خطة يدعمها فيفا لإرسال أكبر مسؤوليه الإداريين من زيورخ للإشراف على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن تحقيقه مع بيليتي بدأ منذ مايو الماضي، بعد تدقيق في حسابات الاتحاد الليبيري لكرة القدم.

وخلص فيفا إلى أن "تمويلات متعددة قدمها الاتحاد الليبيري لكرة القدم لكيانات أو من كيانات يملكها السيد بيليتي وأسرته (أو مرتبطة بهم)".