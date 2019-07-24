ووفقا للصحيفة، فإن هونيس لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، كما سيترك منصبه كرئيس لمجلس الإشراف على النادي خلال الجمعية العمومية السنوية.

وذكرت "بيلد" أن هونيس، الذي انضم الى بايرن عام 1970 كلاعب ثم اعتزل بعدها بتسعة أعوام لتولي مهمة المدير العام، وعد زوجته بالاعتزال بعد أن أمضى 40 عاما في إدارة النادي البافاري، وذلك لأن عائلته عانت الأمرين لاسيما بعد الحكم عليه في 2014 بالسجن لثلاثة أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي.

وأفاد هونيس (67 عاما) من الإفراج المشروط بعد 14 شهرا على سجنه، واستعاد منذ نوفمبر 2016 منصبه كرئيس لبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر بحقه.

وتحدثت الصحيفة عن أسباب أخرى ساهمت في توصل هونيس إلى قرار عدم الترشح لولاية جديدة، وهي الانتقادات التي طالته العام الماضي على خلفية توبيخه الصحافيين بسبب "الافتراء" و"الاهانة" و"عدم الاحترام" في تغطيتهم وتعاملهم مع لاعبي الفريق والمدرب كوفاتش الموسم الماضي.

وكشفت "بيلد" أن هونيس اختار خليفته لتولي رئاسة النادي، وهو هيربرت هاينر، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة "أديداس" بين 2001 و2016 وتولى موقتا بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وهو حاليا نائبه في مجلس الاشراف على النادي.

وهذا التغيير، في حال تأكد، يترافق ايضا مع عودة الحارس الدولي السابق أوليفر كان الى بايرن اعتبارا من 2020 تحضيرا لخلافة كارل هاينتس رومينيغه في منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في 2021.