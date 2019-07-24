وعبر المدرب الإسباني عن خشيته من أن زحمة جدول الدوري "ستحرق" اللاعبين وتتسبب بتعرضهم لإصابات خطيرة، وطالب لاعبيه بعدم العودة من إجازاتهم وعطلاتهم إلى النادي، ما لم يكونوا جاهزين جسديا وعقليا.

وجاء تحذير بيب غوارديولا بعد نحو 24 ساعة من تحذير مماثل أطلقه مدرب ليفربول يورغن كلوب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وكان كلوب طالب باستراحة صيفية أطول لحماية نجوم البريميرليغ، مشيرا إلى "الوضع غير المقبول"، المتعلق بجدول المباريات المقبل، الذي توقع أن يؤثر كثيرا على نجوم ليفربول، الذين يستعدون لخوض 7 بطولات هذا الموسم.

يشار إلى أن عددا من نجوم مانشستر سيتي وليفربول أنهوا موسمهم الكروي قبل أيام قليلة بعد أن شاركوا في بطولتين قاريتين، مثل الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني بعد مشاركتهما في بطولة كأس أمم أفريقيا التي انتهت قبل 6 أيام فقط.

وقال غوارديولا غاضبا "إنه جدول مباريات مجنون سيقتل لاعبينا.. ينبغي أن يحصلوا على قسط من الراحة"، مضيفا "لا أريدهم أن يعودوا وهم متعبون أو غير جاهزين بدنيا وعقليا بعد موسم قاس بصورة غير معقولة".

وأشار إلى أن بداية الموسم الكروي لفريق مانشستر سيتي تنطلق قبل أن ينهي رياض محرز الموسم الكروي.

يشار إلى أن رياض محرز كان شارك منتخب الجزائر في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر مؤخرا.

ومن بين لاعبي "السيتزين" الذين شاركوا في بطولات قارية، اللاعبون البرازيليون غابرييل جيسوس وإدرسون وفرناندينو، الذين فازوا مع منتخب بلادهم ببطولة كوبا أميركا، والأرجنتينيان سيرخيو أغويرو ونيكولاس أوتامندي اللذان شاركا مع منتخب "التانغو"، وحازوا على المركز الثالث في البطولة القارية ذاتها.

وكان يورغن كلوب أبدى تخوفه أيضا من جدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر في ديسمبر المقبل، وسيشارك بها ليفربول ممثلا عن أوروبا، وفقا لصحيفة "تيليغراف".

وسيخوض ليفربول 7 بطولات هذا الموسم، هي البريميرليغ، ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، والدرع الخيرية الإنجليزية، وكأس السوبر الأوروبي.. والأخيران يحسمان من مباراة واحدة لكل منهما.

بالمقابل سيخوض مانشستر سيتي 5 بطولات هي البريميرليغ، والتشامبيونزليغ، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدرع الخيرية الإنجليزية.

وبالإضافة لهذه البطولات سيخوض نجوم مانشستر سيتي وليفربول الدوليين، مباريات بتصفيات كأس أمم أوروبا وكأس العالم، خلال 4 مناسبات خلال الموسم.