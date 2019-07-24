فوفقا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن موقع "هوبر" بشأن أعلى الرياضيين أجرا على "انستغرام"، فقد تبين أن كريستيانو رونالدو يتقاضى نحو 875 ألف يورو مقابل كل "صورة" ينشرها على حسابه، والرقم تحديدا هو 874361 يورو، مما يجعله أغلى لاعب كرة يحصل على مقابل من هذا المجال في العالم.

ويحل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان، ثانيا في القائمة، إذ يتقاضى نحو 647 ألف يورو عن كل صورة.

ثم يأتي نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى نحو 581 ألف يورو مقابل كل صورة على "إنستغرام".

وحسب "آس" يأتي اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام في المركز الرابع، وذلك رغم اعتزاله كرة القدم قبل سنوات، ويتقاضى 320 ألف يورو، ثم يليه لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس بـ243 ألف يورو.

ويظهر اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدينيو في القائمة بـ229 ألف يورو عن كل صورة، يليه الويلزي غاريث بيل بنحو 195 ألف يورو، ثم لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ179 ألف يورو، ويليه لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي، ثم يأتي الأورغوياني لويس سواريز في آخر قائمة العشرة الأغلى بنحو 165 ألف يورو عن كل صورة.