حقق ريال مدريد، الفوز على أرسنال، بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، في الجولة الثانية من منافسات كأس الأبطال الدولية الودية استعدادا للموسم الجديد.

وشهد اللقاء ظهور النجم الويلزي غاريث بيل، بعد أيام من إعلان عرضه للبيع، وحديث المدير الفني زين الدين زيدان عن غياب اللاعب عن المشاركة في مباراة الفريق أمام الفريق بسبب عدم رغبته في المشاركة، وهو التصريح الذي أثار جدلا واسعا وردود أفعال عدة، واعتبره البعض إشارة النهاية الأكيدة بالنسبة لمسيرة بيل داخل أسوار "سانتياغو برنابيو".

أمام أرسنال تأخر الفريق الملكي بهدفين مبكرين بعد 24 دقيقة، وشهد الشوط الأول حالتي طرد، بواقع واحدة لكل فريق، بعد طرد كل من الإسباني ناتشو فيرنانديز واليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس لكن الأمور انقلبت على عقب في الشوط الثاني عقب نزول بيل.

تحسنت أوضاع ريال مدريد في الشوط الثاني، حسب ما أوردت صحيفة "آس" الإسبانية، وزادت خطورة الفريق الهجومية بعد استعانة زيدان بالنجم الويلزي الذي نجح في إحراز الهدف الأول، بعد كرة ارتدت من حارس أرسنال.

لكن المشهد الذي تابعه الجميع كان عدم احتفال بيل بالهدف، في تأكيد على امتعاضه من الطريقة التي تتعامل بها إدارة النادي معه مؤخرا.

ثم أضاف أسنسيو الهدف الثاني للريال، بعدما حول تمريرة الظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، بتسديدة يسارية قوية، إلى الشباك.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء لحسم الفائز باللقاء، ورغم إهدار بيل لركلة الجزاء الأولى، إلا أن الفوز كان من نصيب الفريق الملكي.

أما الأمر الأكثر إثارة فكان ما أوردته صحيفة "ماركا" من تصريحات "مدهشة" من زيدان بشأن لاعبه.

وقال زيزو: "لعب بيل مباراة جيدة.. أنا سعيد من أجله (..) هو معنا وسيواصل العمل. لا أعرف ماذا سيحدث. لقد أراد اللعب، وفي اليوم الآخر (أمام بايرن ميونيخ ) لم يفعل".

وتابع المدير الفني للريال: ""لقد تدرب بشكل طبيعي وهذا هو السبب في مشاركته (..) لم يتغير أي شيء، تعرفون الوضع".

يشار إلى أن بيل، 30 عاما، انضم إلى صفوف ريال مدريد عام 2013 في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم وقتها، وقد شارك في مباراة مع ريال مدريد في 231 مباراة وتجاوزت أهدافه المئة.