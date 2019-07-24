وفاز المعتصم ، أمس الثلاثاء، بثلاث جولات ليتأهل إلى دور الـ"16"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".



وتشهد جولة اليوم الأربعاء مواجهات للاعب الإماراتي عمير الحوسني مع اللاعب الهندي أرديان سياه في وزن تحت 63.5 كيلوغرام، بينما يواجه الإماراتي حمدان محمد اللاعب السنغافوري لينوس لاو في وزن تحت 60 كيلو غرام.

وسيقابل لاعب المنتخب الإماراتي مسلم العامري اللاعب البولندي اوسكار في وزن تحت 63.5 كيلو غرام، في حين يلتقي الإماراتي الياس حبيب علي مع اللاعب ميكيتا شوستاك من روسيا البيضاء في وزن تحت 81 كيلو غرام، ويلعب زميله محمد الكثيري مع الفلبيني فيليب ديلارمينو في وزن تحت 57 كيلو غرام.

وأهلت القرعة الإماراتي زكريا الجماري إلى دور 16 مباشرة منتظرا الفائز من دور الـ 32 ، وسيقابل لاعب المنتخب الإماراتي نور الدين سامير، اللاعب الجزائري بينكرو الأمين في وزن تحت 67 كيلو غرام.



وستكون مواجهات يوم الخميس في الدور 16 في رياضة مواي تاي بين الإماراتي محمد الحمادي مع اللاعب العراقي مصطفى التكريتي في وزن تحت 81 كليوغرام، كما سيواجه زميله أمين المعتصم اللاعب جابريل مازيتي من البيرو في وزن تحت 71 كيلو غرام.