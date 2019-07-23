وكتب النادي في حسابه الرسمي على تويتر "إن رئيس النادي فهد بن نافل وقع مع أندريه كاريو عقدا يربطه بالنادي لمدة 4 سنوات، وجرت مراسم التوقيع في مقر إقامة الهلال بمدينة لينتس النمساوية"، حيث يخوض معسكرا إعداديا للموسم الجديد.

ولعب كاريو الموسم الماضي مع الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وقدم مستوى جيدا مع الفريق مما جعل الإدارة تسعى لشراء عقده بشكل نهائي.

وسيشارك كاريو في تدريبات الهلال اعتبارا من اليوم، بعدما التحق ببعثة الفريق، الاثنين.

ونشر حساب الهلال مقطع فيديو خاطب فيه كاريو جماهير النادي قائلا باللغة العربية "هاي (مرحبا) شباب"، مضيفا بالإنجليزية "اشتاق إليكم جميعا جماهير الهلال، أراكم قريبا".

من جهة أخرى، أكد الهلال أن مدافعه الأسترالي ميلوش ديجينك غادر مقر معسكر النادي في النمسا، بعد الموافقة على إعارته لمدة عام واحد إلى فريق "رد ستار" الصربي مع خيار شراء العقد.