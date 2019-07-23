وأبدى كلوب تخوفه من جدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر في ديسمبر، وسيشارك بها ليفربول ممثلا عن أوروبا، وفقا لصحيفة "تيليغراف".

وقال كلوب: "الأمر يبدو وكأنه لا يستطيع أحد تخيل فكرة أسبوع كامل من دون كرة قدم خلال السنة. مباراة أخرى وأخرى وأخرى".

وأضاف: "الأمر سيكون صعبا جدا على اللاعبين. الأمر سيكون على ما يرام هذا الموسم، ولكن ماذا عن المدى الطويل؟ يجب تغيير ذلك".

وأبدى المدرب الألماني قلقه، خاصة بشأن نجمه السنغالي ساديو ماني، الذي خاض نهائي كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده قبل أيام.

وقال كلوب: "بعد خوضه نهائي أمم أفريقيا، سيكون موسم ساديو ماني قد أكمل 13 شهرا. اسألوه كم يوم إجازة حصل عليه؟ لقد خاض كل مباراة للسنغال. لقد خاض كل مباراة معنا".

وسيخوض ليفربول 7 بطولات هذا الموسم، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، والدرع الخيرية الإنجليزية، وكأس السوبر الأوروبي.

وستمثل بطولة كأس العالم للأندية خاصة، تعقيدات كبيرة للموسم، حيث تقام في ديسمبر، وهو وقت مكتظ بالمباريات في إنجلترا، مما يعني أن عددا من مباريات ليفربول المحلية سيتم تأجيلها، لتقام لاحقا في الموسم.

وبالإضافة للبطولات الـ7، سيخوض نجوم ليفربول الدوليين، مباريات بتصفيات كأس أمم أوروبا وكأس العالم، خلال 4 مناسبات في الموسم.