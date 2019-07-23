وبحسب التقارير، فقد تلقى غاريث بيل عرضا مغريا للانتقال إلى الشرق الأقصى بعد فترة من تجميده خارج الفريق في ملعب سانتياغو برنابيو، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.

وأكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما بات "قريبا من مغادرة" النادي الإسباني، بعد استبعاده من التشكيلة التي خسرت في مباراة الفريق الاستعدادية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ودفعت هذه التعليقات من زيدان بجوناثان بارنيت، وكيل اللاعب الويلزي، إلى توجيه انتقادات لاذعة لمدرب "اللوس بلانكوس" وصلت إلى حد القول إن "ما فعله زيدان عار.. إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".

ولحل هذه المشكلة، فإن ريال مدريد بات مستعدا لإنهاء السنوات الثلاث المتبقية من العقد وتوفير أجر اللاعب، إذا ما وافق على الانتقال إلى الصين، وفقا لما ذكره موقع "إي أس بي أن".

وقد تردد أن كلا من فريقي جيانغسو سونينغ وبكين غوان الصينيين أبديا اهتمامهما بمضاهاة راتبه "الخيالي" في ريال مدريد، والبالغ نحو 600 ألف جنيه إسترليني (نحو 750 ألف دولار) أسبوعيا.

ويعتبر اللاعب إزكاييل لافايزي حاليا اللاعب الأعلى أجرا في الصين، حيث يحصل النجم الأرجنتيني على أجر من ناديه "هيبي تشاينا فورتشين" قدره 500 ألف جنيه إسترليني (نحو 620 ألف دولار).

يشار إلى أنه أمام أندية الدوري الصيني الممتاز مهلة حتى تغلق نافذة الانتقالات الصيفية في 31 يوليو للتوقيع مع اللاعبين، مما يعني أن أمام الفريقين أقل من 10 أيام للتوصل إلى اتفاق مع غاريث بيل.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط نادي باريس سان جرمان الفرنسي بصفقة مبادلة مثيرة من شأنها أن توجه بيل صوب إلى فرنسا ونيمار إلى مدريد، مع أن التقارير تربط أيضا عودة النجم البرازيلي "اليائس" إلى برشلونة كوجهة مفضلة، وفقا لصحيفة "إندبندنت".