وفي مايو الماضي، لمح مبابي (20 عاما) إلى إمكانية خوض تجربة جديدة خارج نادي باريس سان جرمان، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعقب ذلك، أولى النادي الباريسي اهتماما للاعب فمنحه وزنا أكبر، لكن لم يتضح ما إذا كانت الحوافز قد جعلت مبابي قد عدل عن رأيه وقرر أن يواصل مساره في الفريق.

وبرز احتمال رحيل مبابي فيما يتواصل الجدل بشأن مستقبل نجم الكرة البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي جاء إلى الفريق الفرنسي، في واحدة من أغلى صفقات الكرة في التاريخ.

وقدم مبابي أداء وصف بالمبهر في مباراة ودية خلال فترة ما قبل الموسم، أمام فريق دينامو دريسدن الألماني، ونجح اللاعب الفرنسي في تسجيل هدفين من أصل 6 في المقابلة التي فاز فيها باريس سان جرمان 6-1.

ويصف المدير الرياضي الجديد في النادي الفرنسي، مبابي بالمذهل، ويتوقع أن يصبح نجما كبيرا على غرار كل من كريستيانو رونالدو ميسي.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" أن مبابي الذي ينتهي عقده عام 2022، لا يريد التمديد، لكنه يطمح إلى معاملة تفضيلية في الفريق مثل تكليفه بركلات الجزاء خلال الموسم المقبل.