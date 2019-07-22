وقال أحمد، وهو نجل جناح الأهلي السابق ياسر ريان: "خلصت.. تمام يا عمدة؟" مع صورة من لقاء الزمالك، موجها حديثه إلى عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل والمحلل الرياضي حاليا.

ويمكن بسهولة قراءة تغريدة ريان كما لو كانت تشير إلى انتهاء مهمة ما.

وعطّل التعادل المثير بنتيجة 2-2 مسيرة الزمالك الساعي لخطف لقب الدوري الممتاز في جولاته الأخيرة، حيث بات الأهلي بحاجة فقط إلى الفوز على "المقاولون العرب"، الأربعاء، لحسم لقبه المفضل، وفي هذه الحالة سيكون لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في ختام الموسم تحصيلا حاصل.

وبعد 4 دقائق فقط على حلوله بديلا في المباراة المتقلبة، سجل ريان هدف الجونة الأول عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الزمالك بهدف نظيف.

وتزعم جماهير من الزمالك أن بعض لاعبي الجونة، وهم لاعبون سابقون في الأهلي أو معارون من الغريم التقليدي، خاضوا "مباراة حياة أو موت" ولعبوا لصالح الأحمر لتعطيل مسيرة الزمالك وإهداء الدوري للأهلي.

ويقود الجونة المدير الفني رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق، بينما يشغل حسام غالي زميله سابقا في الفريق الأحمر منصب مدير الكرة.