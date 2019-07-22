وغادر جوريس غرانيون، المباراة في الدقيقة السادسة والسبعين، ببطاقة حمراء، وانتهت المقابلة بفوز الفريق الإسباني، بهدفين مقابل واحد، في إطار مباراة ودية أقيمت بمدينة بوسطن الأميركية.

ودخل لاعب إشبيلية إلى المباراة في الشوط الثاني للمباراة، من خلال تبديل، وتعرض للطرد بسبب ضربة قاسية للعروسي البالغ 18 عاما.

وكان العروسي يتقدم بالكرة، فتدخل غرانيون، بركلة أطاحته فورا على الأرض، وخرج من المقابلة على حمالة لأجل تلقي المساعدة الطبية.

ولأن قرار حكم المباراة لم يرق للاعب إشبيلية الذي تدخل بشكل وُصف بـ"الوحشي"، دخل لاعبون من الفريقين في مشادات على الملعب.

وفي تعليقه على خسارة المباراة بنتيجة 1-2، قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن "الريدز" تلقى هدفي الهزيمة، لأنه لم يكن منظما بشكل كاف، ولأنه أجرى تغييرات كثيرة.

وأضاف كلوب، في مؤتمر صحفي، أن الأمور ستكون أفضل حالا في الفترة التي تسبق بداية الموسم أو خلال الموسم المقبل.

وأوضح أن مباراة الأحد جرت طقس حار، لكن كلوب أقر بأنه ما يزال غير راض عن فترة ما قبل الموسم، حتى وإن كانت حصلت بعض الأشياء بشكل جيد.