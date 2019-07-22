وفي أولى المباريات المؤجلة من موسم 2018-2019 الذي استؤنف بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، انتظر نادي القلعة البيضاء الدقيقة 90+7 وهدف البديل محمود عبد العزيز، ليخرج بالتعادل 2-2 مع مضيفه، في مباراة أنهاها الفريقان بـ10 لاعبين بعد حالتي طرد لاحتكاك في اللحظات الأخيرة.

وتقدم الزمالك بهدف الدولي طارق حامد (64)، قبل أن يسجل الجونة هدفين متتاليين عبر البديلين أحمد ياسر ريان (78) ومحمود الشبراوي (88)، تلاهما تمكن عبد العزيز، البديل أيضا، من تسجيل هدف قاتل.

وبهذا التعادل، اكتفى الزمالك بنقطة رفع من خلالها رصيده إلى 69 نقطة في 32 مباراة (من أصل 34)، بينما يبلغ رصيد الأهلي 74 نقطة من 32 مباراة.

وسيكون في إمكان المارد الأحمر رفع كأس البطولة للموسم الرابع تواليا، بحال فوزه الأربعاء على فريق المقاولون العرب، بصرف النظر عن نتيجة المباراة المتزامنة للزمالك وضيفه الإسماعيلي.

وفي حال فشل الأهلي في الفوز وتمكن الزمالك من البقاء في المنافسة، سيحسم لقب الدوري بنتيجة مباراة القمة المرتقبة بين أبرز ناديين مصريين، الأحد، والتي ستكون آخر المباريات المؤجلة لهذا الموسم.

وجاءت مباراة الزمالك والجونة متوازنة لجهة لاستحواذ مع فاعلية أكبر للمضيف، في ظل تسرع لاعبي الزمالك بحثا عن هدف يبقي على آمالهم في المنافسة على اللقب الذي أحرزوه للمرة الأخيرة عام 2015.

وسنحت للجونة فرصة خطرة في الدقيقة 29، لكن القائم الأيسر للحارس عمر صلاح تصدى لتسديدة أحمد حمدي، التي رد عليها لاعب الزمالك أحمد السيد "زيزو" بتسديدة أبعدها حارس الجونة محمود الغرباوي (39).

وفي الدقيقة 45+3، أهدر لاعب الزمالك محمد إبراهيم كرة سهلة حين علت محاولته من مسافة قريبة والمرمى مشرع أمامه، عارضة الجونة.

وواصل لاعبو الزمالك في الشوط الثاني البحث عن الهدف، وسنحت لإبراهيم فرصة جديدة بتسديدة قوية أبعدها الغرباوي إلى ركنية (54)، قبل أن يأتي الفرج عبر طارق حامد بتسديدة قوية من خارج المنطقة (64).

لكن الجونة تمكن من قلب الطاولة على الزمالك، بداية عبر أحمد ياسر ريان الذي دخل بديلا من جدو في الدقيقة 74، وسجل بعد 4 دقائق هدف التعادل مستغلا كرة عرضية حولها على يمين عمر صلاح.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، صعّب البديل محمود الشبراوي (دخل بدلا من محمد نادي بعد الهدف الأول للزمالك) من مهمة الفريق الأبيض، بتسجيل هدف التقدم للجونة بتسديدة قوية.

لكن الزمالك انتظر حتى الدقيقة 90+7 ليسجل التعادل عبر محمود عبد العزيز، بديل محمد إبراهيم (72)، بكرة رأسية على يسار الغرباوي.

ووقع اشتباك بين لاعبي الفريقين بعد الهدف، دفع حكم المباراة محمود عاشور إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه يوسف أوباما (الزمالك) ومحمود الجزار (الزمالك).