وقاد النجم السويدي فريقه لوس أنجلوس غالاكسي للفوز 3-2 على لوس أنجلوس إف سي، حيث سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك).

لكن بعد انتهاء اللقاء، أظهرت لقطات فيديو تلاسن "إبرا" مع زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس إف سي، الذي سبق له أن شغل المنصب ذاته مع المنتخب الأميركي لكرة القدم.

وكشفت اللقطات عن تفوه إبراهيموفيتش، الشخصية المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب، بشتائم نابية باتجاه عبد الفتاح، حارس المرمى السابق في فريق غزل المحلة المصري.

وفي تصريح لموقع "مصراوي" الإخباري المصري، كشف عبد الفتاح سبب المشادة مع إبراهيموفيتش.

وقال المدرب المصري: "زلاتان تسبب في كسر وجه أحد اللاعبين في فريقي. بعد المباراة وأمام الحكم توجهت له بعتاب لكنه رد بعجرفة، فأخبرته أنه غير محترم".

ويعمل عبد الفتاح في الجهاز الفني للوس أنجلوس غالاكسي إف سي، الذي يقوده المدير الفني الأميركي بوب برادلي، علما أنهما شغلا المنصبين ذاتيهما مع منتخب مصر في الفترة بين عامي 2011 و2013.