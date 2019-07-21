فهازارد الذي اعتاد ارتداء القميص رقم 10 في مواسمه الأخيرة مع تشلسي الإنجليزي، ربما لن يتمكن من الحصول على رقمه المفضل الذي يحمله حاليا الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب كرة في العالم.

كما أن تمسك الدومينيكاني ماريانو دياز بمكانه في الفريق الملكي يعني أنه سيحتفظ بالرقم 7، الذي ارتداه أساطير ريال مدريد، مثل كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس.

ومؤخرا أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هازارد سيرتدي الرقم 23 مع بطل أوروبا 13 مرة، وهو رقم ارتبط بأساطير كرة السلة من أمثال مايكل جوردان وليبرون جيمس، خلال مسيرتهم في دوري "إن بي إيه".

إلا أن الظهور الأول لهازارد بقميص ريال مدريد، في لقاء تحضيري أمام بايرن ميونيخ الألماني، الأحد، حمل مفاجأة لجماهير الفريق، حيث ارتدى اللاعب الدولي القميص رقم 50.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن هازارد استعمل هذا الرقم للمشاركة في إحياء الذكرى الخمسين لهبوط مركبة الفضاء "أبولو 11" على سطح القمر.

إلا أن اللقاء الذي خسره بنتيجة 1-3، أثار الشكوك في رواية "ماركا" بشأن ارتداء هازارد الرقم 23، حيث كان هذا القميص من نصيب المدافع الفرنسي فيرلاند مندي المنتقل حديثا إلى العاصمة الإسبانية قادما من أولمبيك ليون.

يشار إلى أن أرقام قمصان لاعبي ريال مدريد مسألة حساسة داخل أروقة "سانتياغو بيرنابيو"، والكلمة العليا فيها للنجوم ذوي الأسماء الرنانة.