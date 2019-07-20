وكان باستقبال أعضاء المنتخب الجزائري بمطار هواري بومدين، عدد كبير من الشخصيات الحكومية، قبل أن يجول المنتخب بحافلة مكشوفة وسط العاصمة.

واكتظت جنبات شوارع العاصمة بالجماهير، احتفاء بالمنتخب البطل، وأظهرت الصور آلافا من الجماهير وهم يحييون نجوم المنتخب في الشوارع.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا مساء الجمعة، بعد انتصاره في المباراة النهائية على السنغال، بنتيجة 1-0.

كما أثنت الصحف الجزائرية، السبت، على منتخبها الوطني، لاسيما مدربه جمال بلماضي، الذي "دخل التاريخ" بعد قيادته محاربي الصحراء الجمعة الى لقب ثانٍ في كأس الأمم الإفريقية بعد انتظار 29 عاما.

ويأتي الإنجاز الجزائري في خضم الحراك السياسي الذي تشهده البلاد منذ أشهر، ليمنح اللاعبون ومدربهم بلماضي شعبهم فرحة اللقب، بعد بطولة أجمع فيها النقاد على أن الجزائر قدمت المستوى الأفضل خلالها.