وقال الملك في رسالة تهنئة إلى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح: "يسعدني باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي، أن نشاطر الشعب الجزائري الشقيق، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج المستحق".

واعتبر "أن الأمر يتعلق بفوز بلد مغاربي جار وشقيق، وكأن هذا التتويج هو بمثابة فوز للمغرب أيضا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام مغربية ومواقع تواصل اجتماعي لقطات وأشرطة مصورة تظهر احتفالات مغاربة بعد فوز الجزائر على السنغال 1-صفر، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

وعنون موقع "اليوم 24" السبت: "بقلب واحد ودموع الفرح، المغاربة تابعوا تتويج الجزائر مرددين عبارة "خاوة خاوة (إخوة إخوة)".

وساند مشجعون مغاربة المنتخب الجار بعد إقصاء أسود الأطلس من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام بنين.

وعرضت وسائل إعلام مغربية صورا للمشجعين وهم يحتفلون بفوز محاربي الصحراء في ربع ونصف النهائي، في مدينة السعيدية الحدودية، مع جزائريين يشاطرونهم الاحتفالات على الجانب الآخر من الحدود البرية المغلقة منذ 1994.