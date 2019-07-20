وتغلب منتخب محاربي الصحراء على منتخب "أسود التيرانغا" بنتيجة 1-صفر بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، ليحرز اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، الأولى منذ تتويجه على أرضه بلقب نسخة 2019.

وأفاد المصدر الحكومي الذي فضل عدم كشف اسمه لوكالة "فرانس برس" أن "طائرة المنتخب الجزائري ستحط في مطار هواري بومدين عند الساعة الثانية (13:00 ت غ)، وسيخصص له استقبال رسمي وشعبي".

وأوضح أنه من المقرر إقامة حفل "غذاء رسمي" لكل أعضاء البعثة، وعلى رأسهم المدرب جمال بلماضي، في المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائرية.

ولم يحدد المصدر لـ"فرانس برس" ما إذا كان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح سيشارك في مأدبة الغداء، علما بأنه كان حاضرا في ستاد القاهرة خلال المباراة النهائية، مثله مثل آلاف المشجعين الجزائريين الذين انتقلوا خصيصا الى العاصمة المصرية لمتابعة منتخب بلادهم.

وأفادت الإذاعة الجزائرية أن "حافلة خاصة تم تجهيزها للتجول بأعضاء المنتخب في شوارع العاصمة" التي شهدت احتفالات عارمة حتى فجر السبت على وقع أبواق السيارات وزغاريد النسوة والمفرقعات النارية.

ومنح المنتخب مواطنيه فرحة تمتد من العاصمة المصرية إلى الجزائر وولاياتها، وصولا إلى مختلف مدن فرنسا.