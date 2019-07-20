وقال في مؤتمر صحفي عقب فوزه منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا ردا على سؤال بشأن تشجيع الجمهور المصري: ""يجب أن استشير طبيب العيون في فرنسا لأن هذا لم يحدث".



وأوضح في المؤتمر أن المباراة النهائية لم تكن الأفضل بالنسبة للمنتخب اللجزائري على المستوى الفني، مردفا:"لكن النهائيات تلعب من أجل الفوز وليس لتقديم كرة جميلة وإذا نطرنا إلى إجمالي البطولة فنحن نستحق اللقب وأشكر اللاعبين الذين قاموا بأداء رائع وكنا نعد للمباراة يوما بعد يوم".

وتابع: "البطولة لها مذاق خاص لانها جاءت خارج بلدنا وكنا نعاني من مشكلات قبل البطولة والآن أصبحنا على قمة أفريقيا فهو أمر رائع".



وأضاف:"رفيق حليش ربما يكون خاض مباراته الأخيرة في البطولة لتقدمه في العمر وياسين براهيمي لم يكن جاهزا للبطولة لأنه تعرض لإصابة، وشهدت البطولة ميلاد لاعبين جدد مثل اسماعيل بن ناصر الذي يخوض أول بطولة وتوج بجائزة أفضل لاعب وهذا أمر رائع وكذلك آدم أوناس الذي سجل ٣ أهداف"، بحسب وكالة "سبونتيك".



وأشار بلماضي إلى أن " تراجع الأداء اليوم عن باقي مباريات البطولة لأننا نواجه فريق رائع وكنا نود الفوز بالمباراة وهو ما تحقق في النهاية، وكان كل همنا هو غلق الثغرات والحفاظ على مرمانا من استقبال الأهداف".