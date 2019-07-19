ويسعى منتخب الجزائر، على ستاد القاهرة الدولي، إلى إضافة لقب ثان إلى لقبه الأول الذي أحرزه في العام 1990، فيما يحاول منتخب السنغال الحصول على لقبه الأول في البطولة القارية.

ويطمح "محاربو الصحراء" بتجديد فوزهم على "أسود التيرانغا" خلال البطولة الحالية، حيث سبق وأن فازوا عليهم في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف وحيد، أحرزه اللاعب يوسف بلايلي.

وبحسب النتائج الماضية للمواجهات السابقة بين المنتخبين، وخلال 22 لقاء بينهما، تمكن محاربو الصحراء من الفوز على أسود التيرانغا 13 مرة، بينما خسروا أمامهم 4 مرات فقط، فيما تعادل المنتخبان 5 مرات.

وفي الطريق إلى النهائي، فاز منتخب الجزائر 5 مرات في المباريات الست التي خاضها في مشوار البطولة، وتعادل مرة واحدة ولم يخسر أي لقاء له، ونجح لاعبوه في إحراز 12 هدفا ولم يدخل مرماهم سوى هدف وحيد.

وفي المقابل، خاض منتخب السنغال 6 مباريات أيضا، فاز في خمس منها وخسر واحدة أمام الجزائر، وأحرز لاعبوه 8 أهداف، مقابل هدف واحد دخل مرماه.

ورغم أن التاريخ والنتائج تصب في صالح الجزائر، إلا إن المباراة بين المنتخبين اليوم، ستكون مختلفة عن سابقاتها، ذلك أنها ستكون حاسمة، ويدخلها المنتخب السنغالي من أجل تحقيق غايتين، الأولى الثأر من الخسارة في دور المجموعات والثانية الفوز باللقب.

وبينما يخوض منتخب الجزائر ثالث نهائي له بعد الأعوام 1980، الذي خسره بثلاثة أهداف دون رد أمام منتخب نيجيريا، ثم عام 1990 وحقق فيه البطولة على المنتخب النيجيري أيضا، يلعب منتخب السنغال النهائي مرة واحدة في تاريخه، قبل هذا العام، وذلك في دورة 1994 التي توجت الكاميرون بلقبها.