وقال رئيس مجلس إدارة رابعة البطولات الكبرى، باتريك غالبرايث، "تفتخر بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة بتقديمها إلى أفضل لاعبي التنس أعلى جوائز مالية في رياضتنا"، مشيرا إلى تقديم البطولة الأميركية مساهمة بقيمة مليون دولار إلى دورات اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات بالتساوي، وذلك من أجل المساعدة في تمويل صندوق التقاعد.

وبحسب الاتحاد الأميركي للتنس سيحصل كل من الفائز بلقب فردي الرجال، وفردي السيدات على شيك بقيمة 3.85 ملايين دولار (3.43 ملايين يورو)، فيما سيحصل كل من الفائز بلقب الزوجي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 740 ألف دولار (660 ألف يورو).

وارتفعت الجوائز للعام الحالي بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، مما يجعل من جوائز فلاشينغ ميدوز الأعلى في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وارتفعت إيرادات الخاسرين في الدور الاول بنسبة 47 بالمئة في غضون أربعة أعوام، فيما سيحصل الخاسر في الدور الثاني عند الرجال والسيدات على 100 ألف دولار (89.200 ألف يورو).

وتقام البطولة الأميركية على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك بدءا من 23 أغسطس المقبل.