وحسب شبكة "سكاي نيوز" في ألمانيا قدم برشلونة عرضًا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون دولار) بالإضافة إلى الاستغناء عن لاعبين اثنين، في مقابل ضم المهاجم البرازيلي.

وعرض "بارسا" على سان جرمان قائمة تضم 6 لاعبين يمكن إدراجهم في الصفقة، تضم أسماء فيليب كوتينيو، وعثمان ديمبيلي، وإيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو، ومالكوم، وصامويل أومتيتي ليختار اثنين منها.

ويتردد أن النادي الفرنسي يريد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 222 مليون يورو) في مقابل الاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي ضمه عام مقابل الرقم ذاته.

وبما أن برشلونة لا يريد، وربما لا يقدر على دفع هذا المقابل، فإن الاستغناء عن اسمين من الأسماء السابقة قد يبدو حلا مقبولا للفريق الباريسي، تزيل في الوقت ذاته العقبة الأصعب في سبيل إتمام الصفقة.

وكانت قناة "سكاي سبورتس" ذكرت، الثلاثاء، أن نيمار أبلغ باريس سان جرمان بالفعل أنه يريد المغادرة، بينما اعترف مدير الفريق توماس توخيل، الأربعاء، بأنه كان يعلم، حتى قبل بطولة كوبا أميركا التي اختتمت قبل أيام في البرازيل، بأن نيمار يسعى للرحيل عن الفريق.

وكشف ليوناردو، المدير الرياضي في سان جرمان، الأسبوع الماضي، أن نيمار يمكنه الرحيل "إذا كان هناك عرض يناسب الجميع"، مع تأكيده أيضا على وجود "اتصالات سطحية" مع برشلونة.

وفيما تبدو كمحاولة منه للتأكد من عدم البقاء في النادي الباريسي لموسم آخر، كشفت تقارير صحفية أن نيمار "عرض خدماته" على 4 أندية أوروبية، في محاولة لتأمين رحيله.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نيمار عرض خدماته في الآونة الأخيرة على ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومع أن اللاعب البرازيلي لا يزال يفضل العودة إلى صفوف نادي برشلونة، بحسب الصحيفة، فإن تخوفه من العراقيل التي قد تحول دون ذلك دفعته للبحث عن مسارات أخرى خارج ملعب كامب نو.

وذكرت الصحيفة أن العائق الرئيسي الذي يقف في طريق عودة نيمار إلى فريقه السابق برشلونة هو المال.