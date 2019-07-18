ووجدت اللجنة أن المهاجم ابن الـ 29 عاما الذي ارتدى قميص منتخب "الأسود الثلاثة" 26 مرة، أوصى شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في يناير 2018.

وخلصت اللجنة إلى قرار إيقاف ستوريدج 6 أسابيع من المشاركة في أي مباراة محلية، مع 4 أسابيع إضافية مع وقف التنفيذ، وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار).

وأعلن الاتحاد المحلي أنه سيستأنف قرار اللجنة التي برأت المهاجم الإنجليزي من تسع تهم من أصل 11، لاعتقاده أن العقوبة يجب أن تكون أكثر صرامة، علما أن بإمكان اللاعب أن يعاود نشاطه الكروي في 31 يوليو، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان أن "اللجنة المستقلة وجدت أن السيد ستوريدج طلب من شقيقه، ليون، المراهنة على انتقال محتمل من قبله (دانيال ستاريدج) إلى إشبيلية".

وتابع "بمنحه هذه التعليمات، وجدت اللجنة، في واقع الأمر، أن السيد ستوريدج قدم لشقيقه معلومات سرية لهذا الغرض"، قبل أن يختم "لم يوافق الاتحاد الأنجليزي لكرة القدم بكل احترام على القرار الذي توصلت إليه اللجنة، وسيعمد إلى استئناف التهم التي تم اسقاطها والعقوبة التي تم فرضها".

وكان المهاجم الدولي الإنجليزي غادر فريقه السابق ليفربول بطل اوروبا مع انتهاء عقده نهاية يونيو الماضي، بعدما كان إعاره في منتصف موسم 2017-2018 إلى وست بروميتش ألبيون إثر فشل صفقة انتقاله إلى إشبيلية.