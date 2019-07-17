وفي حوار مطول مع موقع "فيلغول" المصري، خرج رمزي الذي كان أحد مساعدي المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري عن صمته، بشأن الخسارة المفاجئة أمام جنوب أفريقيا صفر-1 في دور الـ16.

وأحدث الإقصاء صدمة لدى المشجعين المصريين، ودفع لإقالة الجهاز الفني والإداري للفراعنة، واستقالة رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة.

وجاءت الخسارة بعدما أنهى الفراعنة الدور الأول بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة في صدارة المجموعة الأولى، بتحقيق ثلاثة انتصارات تواليا على زيمبابوي والكونغو الديموقراطي وأوغندا، لكن لم يسلم من الانتقادات على خلفية عدم تقديم الأداء المتوقع منه، لا سيما أنه يستضيف البطولة على أرضه ويحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (7).

وقال رمزي: "من الممكن أن تلعب بأي طريقة لعب، لكن إذا لم تكن لديك روح يصعب توقع تحقيق النتائج".

وأضاف: "بدأت أشعر بالأمر بعد المباراة الثانية. في المباراة الأولى كنت أتوقع أن الأمر مرتبط بالافتتاح والضغوط. بعد المباراة الثانية قلنا كلا، هذا ليس منتخب مصر. كانت لديّ تحفظات كثيرة حول السلبية وعدم المبالاة الموجودة في المعسكر، (اللاعبون) لا يفكرون في كرة القدم، كانوا مأخوذين بأمور عدة لا سيما الهواتف (المحمولة)".

وقال نجم الكرة المصرية في التسعينات وأوائل الألفية الثانية: "اجتمعت بداية بـ(أحمد) المحمدي كقائد للفريق وطالبته بضبط الفريق، وأنه يجب أن يتم شد اللاعبين لأنني أشعر بأنهم آتون إلى رحلة (...) والأمر سيسقط على رؤوسنا جميعا".

وخص رمزي، اللاعب السابق للمنتخب والنادي الأهلي، قائد الفراعنة بانتقادات، معتبرا أنه لم يكن على قدر المسؤولية.

وأوضح: "لم أجد أن أمرا تغير. تحدثت معه مجددا (...) لكن لم أشعر بشخصية قائد الفريق مرتفع الصوت، وأن ثمة قائد منتخب لوقت الشدة".

ووجه رمزي انتقادات أيضا إلى أغيري ومعاونيه، لا سيما اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ميشال سالغادو الذي "لم تكن له أي مهام فنية"، معتبرا أن المدرب الأجنبي لم يكن على دراية كافية بعقلية اللاعب المصري، وأنه لم يحسن اختيار تشكيلة اللاعبين الـ23 للبطولة، خاصة لجهة تعزيز البدلاء في خط الوسط.

وكان أغيري قد تعرض لسيل من الأسئلة والانتقادات حول خياراته على هامش البطولة، لا سيما في المؤتمر الصحفي بعد مباراة ثمن النهائي ضد جنوب أفريقيا، ورد عليها دائما بتأكيد رضاه عن اللاعبين.