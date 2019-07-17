ووصل دي ليخت، مساء الثلاثاء، إلى مدينة تورينو الإيطالية قادما من أمستردام، تمهيدا لاستكمال إجراءات انتقاله من أياكس إلى يوفنتوس.

ونشر بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمدافع الهولندي البالغ 19 عاما ينزل من طائرة خاصة، مرفقا إياه بعبارة: "إنه هنا، ماتيس دي ليخت يصل الى تورينو".

وتوجه دي ليخت في مقطع فيديو ثان إلى جمهور يوفنتوس قائلا: "مرحبا بيانكونيري (لقب يوفنتوس)، هذا ماتيس وأنا سعيد بالتواجد هنا".

ويعتقد أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع أياكس، في حين تأكد منذ فترة أن اللاعب نفسه وافق على الشروط الشخصية مع بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولي الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية، لا سيما برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وأدى اللاعب الشاب دورا أساسيا الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا، بينها 3 أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علما أنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إيابا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابا.

وأفادت وسائل اعلام إيطالية الى أن دي ليخت سيخضع الأربعاء للفحص الطبي الروتيني، على أن يقدم الخميس كلاعب في يوفنتوس، الذي قدم الاثنين لاعب وسطه الجديد الدولي الويلزي آرون رامسي المنتقل إلى صفوفه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي، علما أن اللاعب كان قد وافق في فبراير الماضي، على الانتقال إلى تورينو بدءا من الموسم الجديد.

وعاد إلى يوفنتوس أيضا في صفقة انتقال حر حارسه المخضرم جانلويجي بوفون، الذي تركه الموسم الماضي للدفاع عن ألوان باريس سان جرمان، الذي خسر أيضا لاعب وسطه أدريان رابيو لصالح "السيدة العجوز" دون مقابل.

وعزز يوفنتوس الذي يشرف عليه للموسم المقبل مدرب نابولي وتشلسي الإنجليزي السابق ماوريتسيو ساري خلفا لماسيميليانو أليغري، دفاعه بضم الأرجنتيني كريستيان روميرو من جنوى، ولوكا بيليغريني من روما، والتركي ميريه ديميرال من ساسولو.