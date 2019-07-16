وذكرت صحيفة "ميرور"، أن نيمار عاد إلى العاصمة الفرنسية واستأنف التدريب، لكنه أخبر ناديه، بأنه حسم أمره وعزم على الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأجرى اللاعب الذي كان في بلاده البرازيل قبل أسبوع، اجتماعا مع الإدارة الرياضية في الفريق الفرنسي، وأكد نيته بشأن المغادرة.

وأوردت "ميرور"، أن باريس سان جيرمان"، حاول أن يثني اللاعب البرازيلي عن قرار الرحيل، لكنه لم ينجح في صرفه عن الأمر.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير غير مؤكدة، أن فريق العاصمة الفرنسية، يشترط الحصول على مبلغ مالي، إضافة إلى ضم لاعب برشلونة، كليمنت لينغليت، مقابل السماح بعودة نيمار إلى النادي الكاتالوني.

من ناحيته، قال المدير الرياضي للفريق، لييندرو أرواخو، مؤخرا، إنه بوسع نيمار أن يغادر باريس سان جيرمان، "في حال كان ثمة عرض يناسب الجميع".

وأضاف أنه لم يتقدم أحد، حتى الآن، لأجل شراء اللاعب البرازيلي كما لم يجر تحديد أي ثمن "الأمر المؤكد، هو أن هذا لن يحصل في يوم واحد".

وفي لقاء صحفي، قال نيمار، مؤخرا، إن إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي "الريمونتادا" التي حققها مع النادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جرمان، معززا صحة التقارير التي تحدثت عن رغبة باتت أقرب الى نية غير خافية، بالعودة إلى إسبانيا.

وأشار نيمار في حديثه إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال في موسم 2016-2017، عندما خسر برشلونة صفر-4 ذهابا في باريس، وحقق "معجزة" في الإياب، عندما استضاف سان جيرمان في ملعب كامب نو، وتمكن من الفوز 6-1 بهدف سجله سيرجي روبرتو في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.