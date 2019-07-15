وقال اللاعب السابق المخضرم، برايان روبسون، إن على بوغبا أن يبتعد عن التكهنات المثارة حول اقترابه من إنهاء فترة غير موفقة في أولد ترافورد.

وكان وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، قد أبلغ صحيفة "تايمز" مؤخرا، بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي مغادرة النادي، فيما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد حان "لخوض تحد جديد في مكان آخر".

من جانبه، رد مدرب مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشار، على تلك التصريحات من خلال وسائل الإعلام، قائلا إن هناك "جدول أعمال ضد اللاعب" الفائز بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي.

وتعليقا على تلك الأحداث، قال روبسون، القائد السابق ليونايتد والذي أمضى 13 عاما في النادي: "هناك الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام حول بول. إنه لاعب كبير"، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس: "أنت لاعب في يونايتد ومرتبط معه بعقد، لذا فإن عليك أن تعطي كل شيء للنادي والفريق والجماهير".

وتابع: "يجب عليك أن تتحلى بالتواضع وتخوض فترة الإعداد التي تسبق الموسم على أفضل نحو ممكن، وهو ما أعتقد أنه يقوم به وفقا لما أراه في التدريبات. إذا ما حدث شيء ما ويريد النادي إتمامه أو لم يحدث أي شيء، فإن عليك أن تتأقلم معه".

وقدم بوغبا، الذي انتقل ليونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في 2016 في صفقة قياسية وقتها بلغت قيمتها 89.3 مليون جنيه إسترليني (112.23 مليون دولار)، عروضا غير متسقة، على الرغم من تسجيله 31 هدفا في 142 مباراة في كافة المسابقات.

واعترف سولشار بضعف مانشستر يونايتد في خط الوسط، لكنه يعتقد أن اللاعبين الشبان في النادي "يمكنهم حل هذه المشكلة".

وأضاف سولشار الذي كان يتحدث إلى جانب روبسون في حدث جماهيري قبل بداية الموسم: "نحتاج للعودة للانتصارات مرة أخرى. نحن في طريقنا لبناء فريق جديد. نملك فريقا تدريبيا جديدا".

وسيستهل يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بمواجهة تشيلسي في أولدترافورد يوم 11 أغسطس المقبل.