وانتزع الصربي لقبه السادس عشر في بطولات غراند سلام، الأحد، بعد لقاء كان الأطول في تاريخ المباريات النهائية للبطولة المقامة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنجلترا، امتد 4 ساعات و57 دقيقة.

وأنقذ جوكوفيتش فرصتين للسويسري لحسم المباراة والتتويج بلقبه التاسع في ويمبلدون، وتعزيز رقمه القياسي في ألقاب الغراند سلام (20 حاليا).

وأنهى الصربي المباراة فائزا 7-6 (7-5) و1-6 و7-6 (7-4) و4-6 و13-12 (7-3)، ورفع رصيده في ويمبلدون إلى خمسة ألقاب، محتفظا بفارق مريح في التصنيف عن الإسباني رافائيل نادال الثاني.

لكن روجر فيدرر الذي يقترب من إتمامه عامه الثامن والثلاثين، وبعد خروجه من ربع النهائي في ويمبلدون 2018، تمكن بنتيجة بلوغه نهائي هذا العام من تقليص الفارق مع نادال الذي خسر أمامه في نصف النهائي.

أما الطرف الرابع في الدور نصف النهائي، أي الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الذي خسر أمام جوكوفيتش، فتقدم تسع مراتب في التصنيف وبات في المركز 13، معادلا أفضل مركز له في مسيرته الاحترافية.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تقدم كل من الروسي كارن خاتشانوف، والإيطالي فابيو فونييني مرتبة واحدة، ليصبحا في المركزين الثامن والتاسع تواليا، بينما دخل الروسي دانييل مدفيديف نادي العشرة الأوائل بتقدمه ثلاث مراتب إلى المركز العاشر، في مقابل تراجع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الحادي عشر.

وهنا ترتيب العشرة الأوائل:

جوكوفيتش (12415 نقطة)

نادال (7945 نقطة)

فيدرر (7640 نقطة)

النمساوي دومينيك تييم (4595 نقطة)

الألماني ألكسندر زفيريف (4325 نقطة)

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (4045 نقطة)

الياباني كي نيشيكوري (4040 نقطة)

الروسي كارن خاتشانوف (2890 نقطة)

الإيطالي فابيو فونييني (2785 نقطة)

الروسي دانييل مدفيديف (2625 نقطة).