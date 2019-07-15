وقال الهداف الفرنسي، ردا على سؤال بشأن رد فعل أتلتيكو مدريد بشأن انتقاله إلى برشلونة بعد أن دفع البند الجزائي الذي يخوله فك ارتباطه بنادي العاصمة الإسبانية، "نعم، أمر مؤسف في ما يتعلق بأتلتيكو. ذهبت عمدا لرؤيتهم لكي لا أغدر بهم، لكي يتمكنوا من التحضير للمستقبل. توصلنا إلى اتفاق، لكن تغير الوضع في النهاية. هذا هو واقع الأمور ويجب تقبله".

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، السبت، إلى أن أتلتيكو سيرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده، البالغ 120 مليون يورو، والذي اعتبره نادي العاصمة غير كاف.

وأشارت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية الى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي "عقوبة على نادي برشلونة وأيضا على اللاعب".

وكان أتلتيكو، الذي حل وصيفا في الموسم الماضي لبرشلونة في ترتيب الليغا الإسبانية، قد رفع إلى الفيفا في 2017 مسألة "محاولة غير مشروعة" من قبل النادي الكتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وسارع أتلتيكو، الجمعة، إلى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان المتوج في صيف العام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو.

وأنهى الإعلان الأخذ والرد بشأن مستقبل الفرنسي في مدريد، لاسيما أن اللاعب كان قد أعلن في مايو الماضي أنه سيرحل في الموسم المقبل، من دون تحديد وجهته.

ورد أتلتيكو، الذي تدهورت علاقاته مع اللاعب مؤخرا، وصولا إلى امتناع الأخير عن الحضور للالتحاق باستئناف التدريبات الإعدادية للموسم الجديد، ببيان أكد فيه أنه "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائري من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو مدريد أنه "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف"، مشيرا إلى أنه يعتقد "أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".

وأقر غريزمان الذي كان مرتبطا بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، بأنه "من الصعب دائما أن تترك مكانا تشعر فيه بالارتياح، في إشارة الى نادي العاصمة الذي دافع عن ألوانه منذ 2014 بعد انتقاله اليه من ريال سوسييداد وسجل له 133 هدفا في 257 مباراة، مؤكدا "أكن الاحترام والتقدير لهذا النادي، وأعتقد أنني قدمت كل شيء على أرض الملعب من بداية الموسم حتى نهايته، ولا أشعر بأي خجل".