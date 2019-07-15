وكان لمحرز كذلك فضل كبير في تسجيل الهدف الأول لـ"الخضر"، وذلك عندما سدد كرة قوية قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول لتصطدم بالمدافع النيجيري، وليام إيكونغ، خطأ في مرماه.

وعلى عكس مجريات اللعب تمكن منتخب نيجيريا من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني عبر ضربة جزاء، والتي نفذها اللاعب أوديون إيغهالو في الدقيقة 72.

وفيما كانت المباراة تتوجه لشوطين إضافيين، تدخل محرز في الوقت بدل الضائع ليسجل أغلى أهدافه في البطولة حتى الآن.

وبعد غياب دام 29 عاما عن المباراة النهائية، سيواجه منتخب الجزائر أسود الترينغا في نهائي يأمل فيه العرب أن يحقق فيه محاربو الصحراء اللقب الثاني للجزائر.