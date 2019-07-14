وبحسب التقارير فإن فيدور تشالوف، الذي يلعب لصالح نادي سسكا موسكو، يوجد على رادار فرق توتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ولفت اللاعب البالغ الروسي، البالغ من العمر 21 عاما، أنظار عدد من الأندية بعد أن سجل 17 هدفا ونفذ 7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة خلال الموسم الماضي.

وكانت التقارير ربطت أرسنال باللاعب الروسي الشهر الماضي، مع مزاعم بأن المدفعجية يدرسون إجراء مبادلة لإكمال انتقال الشاب الروسي، الذي سيكون في منافسة مع اللاعبين ألكساندر لاكزيت وبيير إيمريك أوباميانغ، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

يشار إلى أن تشالوف كان قد سجل في شباك فريق شمال لندن خلال مشاركتهما في بطولة "الدوري الأوروبي" في موسم 2017/2018، كما هز الشباك خلال فوز فريقه على ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في الموسم الأخير.

وذكرت صحيفة ذا ميرور البريطانية أن فريق يورغن كلوب مهتم بالحصول على خدمات تشالوف، الذي يقدره فريقه سسكا موسكو، الحاصل على بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2005، بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار)، وهو رقم مناسب جدا في سوق الانتقالات.

وتشير تقارير إلى أن اللاعب الروسي الشاب جذب انتباه أندية بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ الألمانية، وكذلك أشبيلية الإسباني وموناكو الفرنسي.

أما ليفربول فيبحث عن مهاجم جديد بعد أن أنهى ارتباطه مع دانييل ستوريدج.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتبط الفريق مع المهاجم ديفوك أوريغي بعقد جديد طويل الأجل بعد إنجازاته الرائعة في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشالوف وقع صفقة جديدة في يناير للبقاء مع فريق سسكا موسكو حتى عام 2022.

الجدير بالذكر أن اللاعب الروسي الدولي انضم إلى سسكا موسكو منذ أن كان في الثامنة من عمره ، وأحرز 30 هدفا في 86 مباراة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2016.