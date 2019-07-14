وقال اللاعب المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاد، "أنا سعيد جدا (..)، متشوق للعمل مع المجموعة والتعرف على زملائي الجدد"، وذلك في مقابلة ليل السبت مع القناة التلفزيونية للنادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة هذا الأسبوع التعاقد مع أنطوان غريزمان، في خطوة أدت الى خلاف مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد، الذي اعتبر أن مبلغ 120 مليون يورو الذي دفعه النادي الكاتالوني، وهو قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع نادي العاصمة الإسبانية، "غير كاف".

وأشار أتلتيكو مدريد في بيان إلى أنه "من الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة، تم قبل خفض البند الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليونا"، فيما أشارت تقارير صحفية إسبانية، السبت، إلى أن وصيف بطل الدوري الموسم المنصرم سيرفع المسألة الى الاتحاد الدولي (فيفا).

وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور سيخضع غريزمان للفحص الطبي الروتيني اليوم (الأحد)، قبل التوقيع رسميا على عقده الجديد مع بطل الدوري الإسباني، وتقديمه رسميا إلى وسائل الإعلام والمشجعين.

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، في حين أن عقده الجديد من المقرر أن يبقيه في برشلونة حتى 2024.