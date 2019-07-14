ورحل كوتينيو عن "الريدز" في يناير عام 2018 في صفقة مدوية يمكن أن تتجاوز قيمتها الإجمالية 142 مليون جنيه إسترليني (نحو 178 مليون دولار)، لكن مستواه تراجع بشدة داخل أسوار "كامب نو"، ولم يحرز سوى 21 هدفا في إجمالي 75 مباراة لعبها منذ ذلك الحين.

ووفقا لصحيفة "’آس" الإسبانية يتمثل شرط ليفربول الوحيد أن تتم العودة في مقابل مادي "مخفض"، لا يقترب من الرقم الذي دفعه العملاق الكتالوني قبل عام ونصف.

يشار إلى أن برشلونة تعاقد، الجمعة، مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، فيما اعتبره مراقبون محاولة لزيادة الضغط على كوتينيو، كما لفتت "آس" إلى شائعات بأن برشلونة مستعد لمنح غريزمان القميص رقم سبعة، الذي يرتديه كوتينيو حالياً.

وحسب الصحيفة فإن برشلونة "منفتح على فكرة بيع كوتينيو"، على الرغم من أن وكيل اللاعب البرازيلي يقول إنه لديه "كلمة" من مسؤولي النادي الكتالوني بأنهم لا يخططون إلى بيعه.

ويبدو أن التضارب بشأن تلك الأنباء أثار غضب وكيل أعمال كوتينيو، إذ أجرى مقابلة إذاعية مع محطة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أكد فيها أن هناك تناقضا داخل إدارة برشلونة.