وقدمت الرومانية هاليب أداء رائعا خلال المجموعتين، وسيطرت على المباراة منذ البداية، وحسمت هاليب المجموعتين بنتيجة واحدة هي 6-2. فيما حرمت سيرينا من معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى.

وتعد سيمونا هاليب أول رومانية تفوز ببطولة ويمبلدون في تاريخ المسابفة العريقة، منذ بدايتها.

ويعد هذا اللقب هو الثاني للرومانية هاليب في تاريخ مشاركاتها في بطولات الجراند سلام، بعد فوزها ببطولة رولان غاروس العام الماضي.

وفشلت الأميركية سيرينا للمرة الثالثة في إحراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت في البطولات الكبرى.