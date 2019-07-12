وكتب برشلونة في بيان "اللاعب سيوقع عقدا مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو 2024 مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو".

ولم يشارك غريزمان بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، في تدريبات أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الحالي وقد ارتفع التوتر بين الناديين في ما يتعلق بعملية انتقاله.

وتشكل عملية انتقال غريزمان أول صفقة كبرى لبرشلونة الذي اكتفى بإحراز بطولة الدوري الإسباني الموسم المنصرم في حين تعرض لهزيمة نكراء أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة بعد أن تقدم عليه إيابا على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكان غريزمان دافع عن ألوان ريال سوسييداد قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد عام 2014 وحيث يرتبط معه بعقد حتى 2023.