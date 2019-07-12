وأمضى اللاعب السابق لتوتنهام هوتسبير وليفربول وستوك سيتي الموسم الماضي في بيرنلي لكن عقده انتهى الشهر الماضي.

وخاض كراوتش (38 عاما) 42 مباراة مع منتخب إنجلترا في الفترة من 2005 وحتى 2010 وسجل 22 هدفا وشارك في نسختين لكأس العالم وبلغ نهائي دوري أبطال وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول.

وكتب كراوتش على تويتر "إذا ما اخبرتني وأنا في سن 17 أنني سأشارك في كأس العالم وأصل لنهائي دوري الأبطال وأفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وأصل لحاجز 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنت تحاشيتك بأي ثمن.

"إنه حلم تحول إلى حقيقة. رياضتنا الرائعة منحتني شيئا. أود أن أشكر جميع من ساعدني على الوصول إلى حيث أنا الآن والبقاء لفترة طويلة".

وكان كرواتش يأمل في مواصلة مسيرته كلاعب لكنه وجد أنه من الصعب القبول بدور المساعد.

وكتب في مقابل بصحيفة ديلي ميل "طموحي كان اللعب حتى أبلغ 40 عاما لذا فقد كان من المرعب ترديد كلمة ‭'‬اعتزال‭'‬.

"كان من الصعب قبول التحول من لاعب أشارك أساسيا باستمرار إلى لاعب ينحصر دوره في 10 إلى 15 دقيقة كبديل".