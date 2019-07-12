وفك المنتخب التونسي المتوج بطلا على أرضه عام 2004، عقدة الفشل في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة وتأهل إليه للمرة الأولى منذ 15 عاما بفوزه على مدغشقر 3-صفر، الخميس، منهيا مغامرة منافس متواضع شكل مفاجأة البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء الفوز التونسي على استاد السلام في القاهرة، بفضل أهداف الفرجاني ساسي ويوسف المساكني وبديله نعيم السليتي (52 و60 و90+3 تواليا)، ليبلغ نسور قرطاج الدور المقبل لخوض مواجهة مرتقبة ضد السنغال، ستجمع بين أفضل منتخبين على مستوى القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وأوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان، الجمعة، أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اتصل برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، وأعلمه بتخصيص ثلاث طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر ومؤازرة المنتخب في لقائه القادم ضد منتخب السنغال" الذي يقام على ستاد 30 يونيو في العاصمة".

وتأمل تونس بقيادة المدرب الفرنسي ألان جيريس، في بلوغ المباراة النهائية التي تقام على ستاد القاهرة الدولي في 19 يوليو، لمواجهة الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يجمع الأحد أيضا بين الجزائر ونيجيريا.