وقال النادي الياباني في حسابه على تويتر "آبي توصل إلى اتفاق مبدئي مع الناديين للانتقال إلى برشلونة من أجل اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية"، ناقلا رسالة عن مهاجمه البالغ 20 عاما قال فيها "منذ تخرجي من الثانوية، أمضيت عامين ونصف مع كاشيما أنتلرز وتمكنت من النضوج كشخص ولاعب محترف على السواء".

ويرتقب أن يخضع المهاجم البالغ من العمر 20 عاما، وهو أفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2018، لفحص طبي مع الفريق الإسباني وسينضم للفريق الثاني في برشلونة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن عدة تقارير ذكرت أن برشلونة سيدفع نحو 2.25 مليون دولار، لضم آبي الذي خاض أول مباراة دولية له على صعيد الكبار في كأس كوبا أميركا وشارك في المباريات الثلاث لليابان في البطولة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن آبي قوله في بيان "كان قرارا صعبا بالرحيل (عن كاشيما)، في منتصف الموسم، لكنني اخترت الانتقال لأنني أريد الإقدام على هذا التحدي الجديد مع برشلونة".