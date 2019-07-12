وكان قد انتهى الشوط الأوّل من المباراة بالتعادل السلبي رغم الفرص العديدة التي أتيحت أمام نسور قرطاج.

وكاد المنتخب التونسي أن يفتتح النتيجة قبل ربع ساعة من نهاية الشوط الأول عند تنفيذ وهبي الخزري لضربة حرّة كانت في طريقها إلى الشباك لكن حارس مدغشقر تمكّن من تحويلها إلى ركنية.

وشهدت المباراة سيطرة تامة للمنتخب التونسي على مجريات المباراة.