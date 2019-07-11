وباتت هاليب (27 عاما) أول رومانية تحقق هذا الإنجاز، وهي ستخوض خامس نهائي كبير لها، علما بأنها توجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية عام 2018.

وتلتقي هاليب في النهائي الأحد، الفائزة من مباراة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس والتشيكية باربورا ستريكوفا.

وتسعى سيرينا للحصول على لقبها الكبير رقم 24 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا).

وستلتقي سيرينا في دور الأربعة مع التشيكية باربورا ستريكوفا، التي بددت آمال البريطانيين التي علقوها على جوهانا كونتا، وأطاحت باللاعبة البريطانية من دور الثمانية.