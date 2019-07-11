وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النجم الويلزي استبعد الانتقال للدوري الصيني الممتاز، وذلك بعد الأخبار التي ربطته بانتقال "ضخم" إلى آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل لن يرحل عن مدريد إلا لأحد أندية أوروبا الكبرى.

ويبدو أن بيل انتصر في أول معركة للتشبث بمكانه في النادي، بسوق الانتقالات، خاصة بعد سفره مع النادي "الملكي" في رحلته إلى كندا لافتتاح معسكر الموسم الجديد.

ومع مضي الأيام، يقترب موعد إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 8 أغسطس، وترتفع فرص بيل بالبقاء مع ناديه.

وكانت"ماركا" قد أكدت أن بيل يعتزم البقاء مع "الملكي" حتى نهاية عقده بعد 3 أعوام، براتبه الضخم الذي يبلغ 17 مليون يورو.

وحتى الآن، لم يبدي أي ناد أوروبي كبير رغبة حقيقية بالتعاقد مع بيل، مما قد يشكل "مشكلة" حقيقية لزيدان، الذي أعلن صراحة أن بيل "ليس ضمن مخططاته" للموسم المقبل.