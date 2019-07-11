واستقبلت سلطات المطار المشجعين بصالة الوصول، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار، والإشراف علي خروجهم إلى أماكن إقامتهم في القاهرة، لحين موعد المباراة.

ووجه المشجعين الجزائريين الشكر لقيادات وسلطات المطار علي حفاوة الاستقبال، وتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقل المشجعين إلى أماكن الإقامة.

وكانت مصادر جزائرية كشفت أنه تقرر زيادة عدد المشجعين الجزائريين المنتقلين إلى مصر لمؤازرة "محاربي الصحراء" إلى أكثر من 1150 مشجعا.

ويقدم منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي عروضا رائعة ترشحه للفوز بكأس الأمم الأفريقية وتحقيق التتويج الثاني في تاريخه، الأول منذ نسخة 1990 التي استضافتها على ملاعبها.