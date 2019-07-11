وأظهر الإعلان المفترض، وبشكل كوميدي، عددا من لاعبي المنتخب في "هيئة تبدو حزينة"، يتحدثون عن "حجج الخسارة"، ومنها التحكيم ومرور السنوات، قبل أن يقرروا الاعتذار إلى الجماهير في النهاية، باعتبار ذلك "الطريقة الأسلم".

وخرج منتخب مصر من دور الـ16 في البطولة التي تقام على أرضها بهزيمة مفاجئة من منتخب جنوب أفريقيا، أعقبها إقالة الجهاز الفني للمنتخب، واستقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بأكمله.

وأكدت الشركة خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن هذه النسخة من الإعلان تم تحريفها وتسريبها وجاري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها شكلت "لجنة من المسؤولين والمختصين بالشئون القانونية للتحقيق فيما حدث، ولمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية.

وأثار الإعلان التجاري، المدفوع القيمة، غضبا واسعا في الأوساط الرياضية في مصر، نظرا إلى طبيعة الإعلان التي تقترب من درجة التهكم.

ونقل موقع جريدة الشروق المصرية عن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المستقيل قول إن ظهور لاعبي المنتخب الوطني في إعلان جديد للاعتذار أمر "لا يمكن استيعابه (..)لا أصدق موافقة اللاعبين على الظهور بهذا الشكل".