وبهذا الفوز يواصل المصنف الثاني تحقيق الأرقام القياسية، إذ سبق له أن حقق إنجازا آخر في البطولة نفسها عندما فاز في الدور الثالث على لوكا بوي بنتيجة 7-5 و6-2 و7-6، حيث بات أول لاعب، على صعيد الرجال أو السيدات، يحقق 350 انتصارا في البطولات الكبرى.

وبعد فوزه على نيشيكوري، سيواجه روجر فيدرر، في مواجهة من العيار الثقيل، غريمه الإسباني رافائيل نادال في الدور قبل النهائي، الجمعة، وفي مواجهة من المتوقع أن تحبس الأنفاس في قبل النهائي، وفقا لرويترز.

وبدا اللاعب السويسري بعيدا عن مستواه تماما في المجموعة الأولى التي أعتقد فيها منافسه الياباني، المصنف ثامنا، على ما يبدو أن التقدم في العمر بدأ ينال من فيدرر البالغ من العمر 37عاما، ويقترب من عامه الثامن والثلاثين الشهر المقبل.

لكن فيدرر بطل، ويمبلدون 8 مرات، استعاد إيقاعه الرائع في بقية فترات المباراة ليصبح اللاعب الوحيد الذي يدخل نادي المئة في البطولات الأربع الكبرى.

وزاد انتصار فيدرر التوقعات بأن تشهد ويمبلدون مجددا واحدة من أكثر المواجهات إثارة في اللعبة بعد فوز نادال أيضا على الأميركي صاحب ضربات الارسال القوية سام كويري بثلاث مجموعات متتالية، وبواقع 7-5 و6-2 و6-2.

الجدير بالذكر أن هذا الثنائي ولم يتقابل في بطولة نادي عموم انجلترا "ويمبلدون" منذ مباراتهما في نهائي 2008 حين تفوق نادال على فيدرر بعد 5 مجموعات، غير أن اللاعب الإسباني يتفوق في المواجهات المباشرة مع فيدرر بواقع 24 مقابل 12 للاعب السويسري.

وتقابل أنجح لاعبين في تنس الرجال 39 مرة وحقق نادال انتصاره 24 على غريمه في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" الشهر الماضي.

ولمعرفة حجم الانجاز الذي حققه فيدرر في ويمبلدون كان فوز نادال بثلاث مجموعات متتالية عليه في رولان غاروس هو الانتصار رقم 92 للاعب الإسباني على الملاعب الرملية في باريس.

ورغم أنه حقق بعدها الانتصار 93 في النهائي لينال لقب رولان غاروس للمرة 12، فإنه لا يزال بعيدا عن رقم فيدرر في ويمبلدون.

وعقب فوزه على نيشيكوري، قال فيدرر عن أحدث إنجاز له "يحمل مذاقا خاصا. لو راجعت الانتصارات المئة أعتقد أن بعضها كان مميزا بشكل خاص".