وصوت 79 في المئة من مشجعي بطل فرنسا مؤيدين لبيع النجم البرازيلي، الذي تغيب عن تدريبات باريس سان جرمان بالموسم الجديد، وسط أنباء عن اقترابه من العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

وسألت المجلة الفرنسية الشهيرة: "هل يعتبر بيع نيمار خطوة تجارية صحيحة لباريس سان جرمان"، فجاءت الأصوات موافقة بالأغلبية.

وتأتي الأصوات المؤيدة لرحيل نيمار بعد فترة "مضطربة" قضاها النجم البرازيلي مع النادي الباريسي، فشل فيها بقيادة الفريق للقب أوروبي منتظر.

وكان باريس سان جرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، قد أصدر بيانا شديد اللهجة بشأن غياب مهاجمه البرازيلي نيمار عن تدريبات الاثنين.

وقال الفريق الفرنسي في بيان، نشره على موقعه الرسمي "هذا الاثنين 8 يوليو، كان اللاعب نيمارمدعوا للعودة إلى التدريبات برفقة زملائه في الفريق الأول".

وتابع: "لاحظ سان جرمان أن اللاعب نيمار لم يحضر في الوقت والمكان المحددين، هذا دون أن يسمح له بذلك ولم يحصل على أي موافقة من طرف النادي".

وكان نيمار انضم إلى سان جرمان من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، عام 2017، جعلت منه حتى الآن أغلى لاعب في العالم.