وانتصرت السنغال على بنين بنتيجة 1-0، في مباراة ربع النهائي، بهدف لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي، إدريسا غوييه، في الدقيقة 70.

وتألق المنتخب السنغالي في المباراة التي أقيمت على استاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في القاهرة، وأضاع عددا كبيرا من الفرص، قبل أن يسجل هدف الفوز.

وستلاقي السنغال الأحد الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر المشاركة في البطولة للمرة الأولى.